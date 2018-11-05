إيران تتوعد بالالتفاف “بفخر” على العقوبات الأمريكية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الجمهورية الإسلامية “ستلتف بفخر” على العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ، الإثنين، وتستهدف قطاعي النفط والمال، الحيويين في البلاد.

وقال الرئيس الإيراني في خطاب متلفز، “أعلن أننا سنلتف بفخر على عقوباتكم غير المشروعة والظالمة؛ لأنها تخالف القوانين الدولية”.، مضيفًا، “نحن في وضع حرب اقتصادية ونواجه قوة متغطرسة، لا أعتقد أنه في تاريخ أمريكا دخل شخص إلى البيت الأبيض وهو يخالف إلى هذا الحد القانون والاتفاقيات الدولية”.

وتأتي الدفعة الجديدة من العقوبات الأمريكية التي وصفتها واشنطن بأنها “الأقوى التي تفرض حتى الآن” على إيران، بعد ستة أشهر من اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارًا بالتخلي عن الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى.

وتمنع العقوبات الأمريكية التي فرضت، الإثنين، كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قرّرت المضي قدمًا بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.

ومنذ تولي ترامب الرئاسة الأمريكية مطلع 2017، تضع الولايات المتحدة إيران هدفًا لها، وتتهمها بنشر الإرهاب، والسعي لزعزعة أمن الشرق الأوسط.

وأعلن ترامب، في أيار/مايو الماضي، انسحاب بلاده أحاديًا من الاتفاق النووي الموقع في 2015.