أمريكا تكشف عن الدول الثماني المعفية من العقوبات على صادرات إيران

المصدر: ا ف ب

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الإثنين، عن الدول الثماني التي ستعفيها الولايات المتحدة من العقوبات التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الإثنين، إن أمريكا ستعفي 8 دول بشكل مؤقت من الحظر الذي فرضته واشنطن على جميع التعاملات النفطية مع إيران، وهي الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا.

وأشار إلى أن “أكثر من 20 دولة خفّضت بالفعل وارداتها من النفط الإيراني وحجم الخفض أكثر من مليون برميل”.

وأكد أن “واشنطن ستواصل الضغط على إيران بلا هوادة، لأن إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط حاليًا”، معربًا عن أمله في أن “يكون إبرام اتفاق جديد مع إيران أمرًا ممكنًا”.

وبدأت الولايات المتحدة، الإثنين، رسميًا تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.

وتسعى الولايات المتحدة من خلال هذه العقوبات، إلى تقييد أنشطة التجارة الدولية لشركة النفط الإيرانية.

وتسري العقوبات الأمريكية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي وبقية المصارف في إيران.