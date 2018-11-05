تفاصيل العقوبات الأمريكية الجديدة‎ على إيران

أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية وفرضت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، اليوم الإثنين، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي أُبرم العام 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران.

وحول تفاصيل العقوبات الجديدة على إيران ذكر البيان أنها تشمل 50 بنكًا وكيانات تابعة لها وأكثر من 200 شخص وسفينة في قطاع الشحن كما تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) وأكثر من 65 من طائراتها.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: “فرض الخزانة لضغوط مالية غير مسبوقة على إيران ينبغي أن يوضح للنظام الإيراني أنه سيواجه عزلة مالية متزايدة وركودًا اقتصاديًا حتى يغير أنشطته المزعزعة للاستقرار بشكل جذري”.

وأضاف منوتشين في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية بومبيو: “إذا حاولوا الالتفاف على عقوباتنا، سنواصل اتخاذ مزيد من الإجراءات لوقف نشاطهم، وإن الضغط الأقصى الذي تمارسه الولايات المتحدة سيزداد اعتبارًا من الآن، على الشركات في مختلف أنحاء العالم أن تفهم أننا سنطبق العقوبات بشكل صارم”.

وأعادت واشنطن الإثنين فرض العقوبات التي كانت رفعتها بموجب اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني والذي انسحب منه دونالد ترامب في أيار/مايو، وتشمل خصوصًا قطاعي النفط والمال.