“طالبان أفغانستان” تعلن مشاركتها في محادثات موسكو‎

أعلن مسؤولون بارزون من حركة طالبان الأفغانية، يوم الإثنين، أن حركتهم ستشارك في محادثات سلام متعددة الأطراف تستضيفها روسيا الجمعة المقبلة.

ووجهت روسيا الدعوة إلى 12 دولة وحركة طالبان، لكن الولايات المتحدة وحكومة أفغانستان المدعومة من أمريكا رفضتا الدعوة.

وتوقع مسؤولون أن يحضر المحادثات مندوبون من إيران والصين وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان.

وتلقي محادثات موسكو الضوء على الدور المتزايد الذي تلعبه روسيا في أفغانستان بعد عقود من انسحاب القوات السوفيتية من البلاد، إذ تقدم موسكو لكابول خطط استثمار ومبادرات دبلوماسية وثقافية ودعمًا عسكريًا محدودًا.

ورفض رئيس أفغانستان، أشرف غني، الدعوة، معتبرًا أن المحادثات مع طالبان يجب أن تقودها الحكومة الأفغانية.

ورغم ذلك، قررت روسيا المضي قدمًا في عقد محادثات موسكو، وهي خطوة دبلوماسية أغضبت كابول التي ترى أن الاجتماع يمكن أن يعقّد عملية سلام تقودها الولايات المتحدة.

وسيحضر فريق يضم 5 مسؤولين من طالبان، يقودهم شير محمد عباس ستاناكزاي رئيس المجلس السياسي لطالبان في قطر.

وقال عضو في طالبان: “غالبية كبار القادة أبدوا ترحيبهم بالمشاركة في محادثات السلام في موسكو، لكن بعضهم أبدى تحفظاته، واعتبر أنها لن توفر لهم أي امتيازات على الأرض في أفغانستان”.