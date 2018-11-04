تقرير: إيران وروسيا تخوضان “حرب جواسيس” في سوريا بحثًا عن “مكاسب كبرى”

كشف تقرير إخباري إسرائيلي، عن وجود عمليات تجسس تقوم بها روسيا وإيران ضد بعضهما البعض داخل الأراضي السورية.

وذكر موقع “نتسيف نت” العبري، في تقرير نشره اليوم الأحد، أن “أجهزة الاستخبارات الروسية تقوم بعمليات تجسس ورصد للأنشطة الإيرانية في سوريا، فيما تقوم الاستخبارات الإيرانية بالأمر ذاته ضد القوات الروسية العاملة هناك منذ أيلول/ سبتمبر 2015”.

وأضاف الموقع أن “الطرفين يسعيان لتحقيق ميزة السيطرة على مناطق إستراتيجية في سوريا، ومن ثم يسعى كل منهما لمحاولة فهم نوايا الآخر، والخطوات الفعلية التي يقوم بها على الأرض”.

وأشار إلى أن “روسيا جندت متعاونين من داخل الجيش السوري النظامي، وأرسلتهم لمواقع عسكرية ومنشآت تستخدمها الميليشيات العسكرية الإيرانية في أرجاء سوريا، للتجسس على أنشطة هذه الميليشيات”.

وتابع:”إيران قامت بالتجسس على القوات الروسية، لكن استخبارات الأخيرة كشفت عمليات التجسس الإيرانية، واضطرت طهران في النهاية لتهريب جواسيسها من دمشق إلى الأراضي الإيرانية، من بينهم شخص يدعى الحاج أبو أيهم، وهو اسم مستعار لشخص نجح بجمع معلومات من مسؤولين سوريين كبار حول التعليمات الروسية للأجهزة الأمنية السورية للتضييق على التواجد الإيراني في سوريا، فيما حاولت القوات الروسية اعتقال هذا الشخص”.

وأشار الموقع أيضًا إلى “الأنشطة المتبادلة في واقعة اعتقال ضابط سوري كبير للغاية ضمن الحرس الرئاسي السوري، بعد الكشف عن تعاونه مع إيران وتسليمها معلومات داخلية حول ما يدور بين المسؤولين الروس والسوريين داخل القصر الرئاسي في دمشق”.

واعتبر الموقع أن “تحقيق القوات السورية وحلفائها للحسم على المعارضة وتنظيم داعش جلب معه تنافسًا إيرانيًا روسيًا على تحقيق مكاسب كبرى في سوريا”.

وكان نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد حسين سلامي، قال اليوم الأحد، إن روسيا لا تعارض وجود قوات ومستشارين عسكريين إيرانيين في سوريا.

وأوضح العميد حسين سلامي، خلال حديث تلفزيوني نقلته وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، اليوم الأحد، أن “إيران موجودة في سوريا بناء على طلب رسمي من الحكومة السورية، ولن تخرج إلا في حال طلب الأخيرة ذلك”.

وأضاف أنه “لا يوجد صراع بيننا وبين الروس في سوريا، والروس يتبعون إستراتيجيتهم الخاصة في الوقت نفسه، لأن طهران وموسكو تعملان فقط مع الجيش السوري”.