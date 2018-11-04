تونس تكشف السبب الذي دفع الوفد اليهودي الفرنسي إلى مغادرة البلاد

كشف وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم أن مغادرة الوفد اليهودي الفرنسي، الذي كان من المقرر أن يشارك بملتقى “سفراء الحوار بين الأديان”، الذي انطلق اليوم، جاءت “تجنبًا لأي لبس”.

وأوضح في تصريحات إعلاميّة، أن الوفد اليهودي الفرنسي “غير معني” بقرار قضائي تونسي، يقضي بمنع منظمة الكشافة التونسية من قبول مشاركين إسرائيليين في هذا الملتقى.

وقال عظوم، في كلمته أمام الملتقى، إنّ الملتقى الكشفي العالمي “سفراء الحوار بين الأديان”، يُساهم في التعايش السلمي ونبذ التطرف والعنف.

وينظّم الملتقى الكشافة التونسية بمدينة الحمامات، شرق تونس، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للكشاف المسلم.

وأضاف عظوم، أنّ الكشافة التي تلقب بـ”رسل السلام” تعمل طوال تاريخها على إحداث الفارق وخلق عالم أفضل.

وشدد على ضرورة أن تعمل كل الشعوب -متكاتفة- للتصدي للعنف والإرهاب والتطرف في أي نقطة من العالم.

من جانبه، اعتبر القائد العام للكشافة التونسية، وحيد العبيدي، في كلمته، أن “الملتقى مناسبة لدفع مسار الحوار بين الأديان والثقافات ولتوفير الأمن والسلم”.

وأشار إلى أن 24 جنسية موزعين على 6 ديانات، يشاركون في هذا الملتقى العالمي الأول من نوعه، الذي يتواصل حتى 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويختتم الملتقى أعماله بإصدار “وثيقة تونس” لسفراء الحوار بين الأديان التي ستشكل لبنة أولى، لخلق منابر حوار داخل المنظمات الكشفية خلال المؤتمرات العالمية المقبلة.