الشرطة الإسرائيلية تقتحم مقر محافظة القدس 

اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، اليوم الأحد، مقر محافظة القدس في بلدة الرام شمال شرق المدينة المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية اقتحمت مقر المحافظة في ضاحية البريد في بلدة الرام، وشرعت بعملية تفتيش، واعتدت على عدد من الموظفين بالضرب.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أنها قدّمت العلاج ميدانيًا لثلاثة مصابين، بالضرب وبحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وسبق أن تعرض محافظ القدس، عدنان غيث، للاعتقال لمدة يومين ثم أفرج عنه في الـ22 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والخميس الماضي اعتقل غيث نحو ساعتين قبل أن يطلق سراحه.

ويعتبر مقر المحافظة، مقرًا رسميًا للسلطة الفلسطينية، ويمثل المحافظ الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المحافظة.