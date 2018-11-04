رغم موافقة البرلمان.. إيران ترفض الانضمام لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب

أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران، الأحد، رفضه قرار البرلمان بتمرير اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال المعروفة بـ(CFT).

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس كد خدايي إن “المجلس رفض اتفاقية (CFT)، وتمت إعادة مشروع القانون إلى مجلس الشورى الإسلامي لدراسته من جديد، وإضافة تعديلات عليه”.

وأضاف كد خدايي أن “مجلس صيانة الدستور استعرض مشروع القانون المتعلق بانضمام حكومة جمهورية إيران الإسلامية إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب في اجتماعاتها المختلفة، وحدد النقاط التي تتضمن غموضًا، والحالات غير القانونية المخالفة للدستور، وتم إرسال تلك الملاحظات إلى البرلمان الإيراني من جديد لإجراء التعديلات”.

و(CFT) هو جزء من الإتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة بـ(FATF)، وتُعدّ واحدة من القوانين الأربعة التي تم تبنيها وتطبيقها لمنع إدراج اسم إيران في القائمة السوداء لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).

وكان البرلمان الإيراني استطاع تمرير الاتفاقية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد خلافات استمرت عدة أشهر بين التيار المتشدد والإصلاحيين.

وصوت 143 نائبًا في البرلمان الإيراني من أصل 268 نائبًا للانضمام إلى “مكافحة تمويل الإرهاب” أو (CFT)، كما أعلن رئيس البرلمان علي لاريجاني في وقتها، أنه “يجب التصديق على مشروع القانون من قبل مجلس صيانة الدستور ليصبح قانونًا “.

ويعتبر مجلس صيانة الدستور، أعلى سلطة دستورية، ويشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي.

وترى حكومة الرئيس حسن روحاني ومناصروها أن تمرير معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، سيساهم في إزالة الحواجز عن المعاملات المصرفية الإيرانية مع الخارج.

فيما يرى التيار المتشدد الإيراني أن تمرير هذه المعاهدة يجب أن يكون بشروط تحاول من خلالها طهران الحفاظ على علاقتها مع حلفائها في المنطقة، وقد تبقى العقوبات قائمة بشأن تعريف القوى الغربية للإرهاب، كما قد تتعدد تأويلات إيران للمعاهدة إذا اتخذت الأمم المتحدة قرارًا بتصنيف أي من المجموعات الحليفة لإيران ضمن المنظمات الإرهابية.