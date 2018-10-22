فوز الرئيس الكاميروني بول بيا بولاية سابعة في الرئاسة

فوز الرئيس الكاميروني بول بيا بولاية سابعة في الرئاسة

الرئيس الكاميروني بول بيا، فاز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 71% من الأصوات.

المصدر: رويترز

أعلنت شبكة التلفزيون الحكومية في الكاميرون على “تويتر”، اليوم الإثنين، فوز الرئيس بول بيا، في الانتخابات الرئاسية بنسبة 71% من الأصوات.

وبهذا الفوز، يمدد بيا فترة ولايته المستمرة منذ 36 عامًا، ويدعم مكانته كواحد من الذين سجلوا أطول فترات حكم في أفريقيا.

وجاء الفوز، الذي يمنح الرئيس بول بيا البالغ من العمر 85 عامًا فترة ولاية سابعة، وسط مزاعم من مرشحي المعارضة بأن الانتخابات زورت.

ومنعت أعمال عنف، ارتبطت بحركة انفصالية في المناطق الناطقة بالإنجليزية بغرب البلاد، أغلب السكان هناك من الإدلاء بأصواتهم.

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