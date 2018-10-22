مرجع بارز يتهم الرئيس الإيراني بتضليل المرجعيات الدينية

اتهم مرجع ديني بارز في إيران حكومة الرئيس حسن روحاني بتضليل المراجع الدينية من خلال تقديم تقارير ومعلومات خاطئة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وقال آية الله محمد موسوي بجنوردي في حوار مع صحيفة “آرمان” الإصلاحية، اليوم الاثنين، “إن المسؤولين في البلاد يبحثون عن الآليات لمنع النساء لحضور مدرجات ملاعب كرة القدم فيما يعاني الشعب من أوضاع اقتصادية خانقة”، مضيفًا: “لا يوجد أي مبرر شرعي لمنع حضور النساء في ملاعب كرة القدم”.

ودعا الحكومة إلى إزالة العوائق التي تعرقل عملية التنمية وتحسين الأوضاع في إيران، قائلًا “الشعب الإيراني غير راضٍ عن الأوضاع الحالية وعمل الحكومة على الرغم من أننا لا يمكن لنا أن نفقد الأمل بتحسين الأوضاع في المستقبل”.

وبشأن تهديد المدعي العام في إيران باعتقال أي شخصية تدعم حضور النساء في مدرجات ملاعب كرة القدم، قال: “حكومة الرئيس روحاني هي من تقدم تقارير خاطئة للمرجعيات الدينية، وكمثال على ذلك تصور لهم أن حضور النساء للمدرجات يؤدي إلى الاختلاط مع الرجال وتحدث ممارسات غير أخلاقية وتصرفات مخالفة للشرعية الإسلامية، لكن ذلك أعتقد مبالغ فيه جدًا”.

ويُعد آية الله محمد موسوي بجنوردي من المقربين من النهج الإصلاحي بقيادة الرئيس الأسبق سيد محمد خاتمي، ولعب دورًا أساسيًا في تأسيس مجلس القضاء الأعلى عقب انتصار “الثورة الاسلامية” عام 1979 وسن لوائح قضائية فريدة لصالح المرأة ومشاركتها الفاعلة في الحياة الاجتماعية، انطلاقًا من فقه الواقع الذي يعتبر هو من أبرز مروجيه في ايران.

ويوم الثلاثاء الماضي، ولأول مرة منذ عام 1979، سمحت السلطات الإيرانية، بشكل رسمي، للنساء بالجلوس على مدرجات ملعب آزادي لكرة القدم وسط العاصمة طهران، لمشاهدة مباراة المنتخب الإيراني الودية مع نظيره البوليفي.

وقالت وكالة أنباء “ورزش سه” الرياضية الإيرانية، إن السلطات سمحت لنحو 100 امرأة بمشاهدة مباراة منتخب إيران لكرة القدم أمام نظيره البوليفي.

وأضافت الوكالة إن “المشاركة النسائية جاءت بعدما قررت السلطات في طهران السماح لعدد من النساء بحضور مباراة ودية دولية بين إيران وبوليفيا في ملعب أزادي”.

وتمنع السلطات الإيرانية منذ الثورة عام 1979 النساء من الحضور لمدرجات الملاعب لكرة القدم بذريعة منع الاختلاط مع الرجال، وتعرضت طهران للانتقاد من مختلف الأطياف السياسية والرياضية بسبب هذا الحظر.

وسُمح للنساء بدخول ملعب أزادي الذي يتسع لنحو 120 ألف متفرج خلال كأس العالم 2018 من أجل حضور عرض مباشر لمباراة إيران أمام البرتغال في الـ25 من يونيو الماضي.