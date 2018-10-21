إطلاق نار على جسم مشبوه حلق فوق منزل ممثل خامنئي في الأهواز

أطلقت الشرطة الإيرانية مساء الأحد، النار باتجاه جسم مشبوه يرجح أنه طائرة دون طيار، حلق فوق منزل محمد علي موسوي الجزائري، ممثل المرشد علي خامنئي في مدينة “الأهواز”، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقال مصدر في الشرطة الإيرانية لوكالة أنباء “الحوزة الدينية”، إن “إطلاق النار جاء بسبب وجود جسم مشبوه كان يحلق فوق منزل ممثل خامنئي في مدينة الأهواز”، وقد رافق تحركات الجسم إطلاق نار مجهول من عدة جهات.

ووفق المصدر، باشرت السلطات التحقيق لمعرفة طبيعة الجسم الذي حلق فوق منزل الجزائري، مشيرًا إلى أن الشرطة أطلقت النار بعد “تحليق الجسم المشبوه، وكذلك سماع أصوات عيارات نارية من مكان قريب”.

من جانبه، نقل موقع “خبر”، التابع للقناة الإخبارية الإيرانية عن مصدر في الشرطة قوله، إن “طائرة دون طيار كانت تحلق بالقرب من منزل ممثل المرشد علي خامنئي في الأهواز”، مبينًا أن “تحليق هذه الطائرة لم يكن مرخصًا، ما دفع قوات الشرطة إلى إطلاق النار باتجاهها”.

ونفى المصدر الذي لم يكشف عنه هويته وجود إصابات أو أضرار نتيجة إطلاق النار باتجاه الطائرة دون طيار.