إيران.. المحكمة العليا تصادق على إعدام “سلطان المسكوكات الذهبية”

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في ايران غلام حسين محسني إيجئي، الأحد، مصادقة المحكمة العليا في بلده على إعدام “وحيد مظلومين حبيب الله” الملقب بـ”سلطان المسكوكات الذهبية”.

وقال إيجئي لقناة “خبر” الإيرانية، إن “المحكمة العليا صادقت على قرار إعدام حبيب الله المتهم الرئيسي بملف مستهدفي الاقتصاد الإيراني عقب عدة جلسات محاكمة لهم”.

وكانت الشرطة أعلنت في 4 من تموز/ يوليو الماضي، اعتقال حبيب الله “وبحوزته أطنانًا من الذهب، الأمر الذي زاد من أسعار قيمة الذهب في إيران لأكثر من 5 أضعاف”.

وأوضح إيجئي أن “المصادقة على قرار الإعدام في المحكمة العليا جاءت بعد نحو 44 يومًا من دراسة القضية”، داعيًا المحكمة العليا إلى “التعجيل والدقة في تأييد الأحكام الصادرة ضد كبار التجار ورجال الأعمال” الذين وصفهم بـ”المفسدين في الأرض”.