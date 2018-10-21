عريقات يدعو إلى توفير حماية دولية عاجلة للقيادات الفلسطينية

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، المجتمع الدولي إلى ضرورة توفير حماية دولية عاجلة للفلسطينيين، واتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ مدينة القدس الشرقية، خاصة في ظل انتهاج إسرائيل سياسات تعسفية، واعتقال قيادات فلسطينية، واختراقها للقوانين الدولية.

وقال عريقات في تعليقه على اختطاف قوة إسرائيلية خاصة لمحافظ القدس ومدير جهاز المخابرات العامة فيها، إن ذلك يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشددًا على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، التي لا تمتلك أي حق في تعطيل الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية الفلسطينية في مدينة القدس.

وأكد عريقات أن هذا الاختطاف هو جزء صغير من سلسلة من الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها إسرائيل، بما في ذلك التهجير القسري، وهدم المنازل وتوسيع منظومة الاستيطان الاستعمارية، من أجل إكمال مخططها في القضاء على حل الدولتين على حدود 1967، وفرض إسرائيل الكبرى بدلًا منه.

وكانت قوات إسرائيلية قد اختطفت محافظ مدينة القدس ومدير جهاز المخابرات العامة، اللذين عينتهما السلطة الفلسطينية في الجزء الشرقي من المدينة، وقامت بتحويلهما إلى مراكز احتجاز، تمهيدًا لإرسالهما إلى معتقلات مركزية، وقد اعتبرت السلطة الفلسطينية ذلك تطبيقًا للسياسة الأميركية الإسرائيلية، التي تسعى إلى إنهاء أي وجود فلسطيني في المدينة المقدسة.