مقتل 11 شخصًا بانفجار عبوة ناسفة في أفغانستان

قتل 11 مدنيًّا أفغانيًّا اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة زرعت بجانب الطريق في منطقة بولاية ننكرهار شرقي البلاد، وفق ما أفاد المتحدث باسم الولاية عطاء الله هوغياني.

وقال هوغياني، إنّ “العبوة الناسفة استهدفت سيارة تقل مدنيين بمنطقة ماكلاني”، مؤكدًا “مقتل 11 مدنيًّا في انفجار العبوة الناسفة التي كانت مزروعة بجانب الطريق”.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير.

يذكر أن نائب وزير الداخلية الأفغاني أختر محمد إبراهيمي، كان أكد السبت وقوع 139 هجومًا في عموم البلاد، تسبب بمقتل 36 شخصًا، وذلك في يوم شهدت فيه أفغانستان انتخاباتٍ برلمانيةً.