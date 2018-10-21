تمديد ساعات التصويت في الانتخابات البرلمانية الأفغانية

مدّدت السلطات الأفغانية ساعات التصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس السبت، لإعطاء فرصة للناخبين الذين لم يتمكنوا من التصويت نتيجة إغلاق مئات من مراكز الاقتراع ليدلوا بأصواتهم اليوم الأحد، رغم التهديدات الأمنية وتحذيرات من عمليات التزوير.

وأدلى نحو 3 ملايين أفغاني بأصواتهم يوم السبت، حسبما قال مسؤولو الانتخابات، ولكن وردت شكاوى من شتى أنحاء البلاد بسبب استمرار إغلاق مراكز اقتراع غالبًا بسبب عدم حضور الموظفين.

وأصدرت بعثة المعاونة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان بيانًا قالت فيه، إن الأعداد الكبيرة التي أدلت بأصواتها السبت شجعتها بعد أن تحمل كثيرون التأخير لساعات طويلة بسبب مشكلات فنية وتنظيمية.

وقالت إن “هؤلاء الناخبين المسجلين الذين لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسبب مشكلات فنية لهم الحق في التصويت”.

وتقرّر تمديد ساعات التصويت اليوم الأحد في 401 مركز اقتراع، وتم نشر 500 مسؤول انتخابي إضافي.

وأحجم كثيرون من مراقبي الانتخابات المستقلين عن العمل بسبب الخوف من هجمات المتشددين.‎