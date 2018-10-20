روسيا: ترامب يحلم بعالم أحادي القطب

قالت وزارة الخارجية الروسية الأحد، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يحلم بعالم أحادي القطب.

جاء ذلك ردا على تصريحات لترامب السبت، قال فيها إن بلاده ستنسحب من معاهدة الأسلحة النووية الموقعة مع روسيا بسبب “انتهاك” الأخيرة لها، دون ذكر توقيت للانسحاب.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن ترامب قوله إنه سينسحب من اتفاقية “القوى النووية متوسطة المدى” بسبب “انتهاك روسيا لها”.

ولم يقدم الرئيس الأمريكي تفاصيل حول ما وصفها بـ”الانتهاكات”، حسب الوكالة ذاتها.

وأضاف ترامب في تصريحات أدلى بها بعد خطابه أمام حشد من مناصريه في نيفادا، إن “روسيا انتهكت الاتفاقية،.. هم ينتهكونها منذ عدة سنوات”.

وتابع: “لن نسمح لهم بانتهاك الاتفاقية، والخروج وتصنيع أسلحة، بينما نحن غير مسموح لنا بذلك”.