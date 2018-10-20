روسيا تتهم أمريكا باختلاق الحجج لفرض عقوبات عليها

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تختلق حججًا لفرض عقوبات على روسيا من جديد.

جاء ذلك ردًا على اتهامات واشنطن لروسيا بالتخطيط للتدخل في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، الشهر المقبل.

وكانت الحكومة الأمريكية قد اتهمت الروسية إيلينا خوسيانوفا، أمس الجمعة، بالقيام بدور مالي رئيسي في خطة يدعمها الكرملين، لشن “حرب معلومات” على الولايات المتحدة، تتضمن محاولات مستمرة للتأثير على انتخابات الكونجرس.

وخوسيانوفا كانت كبيرة المحاسبين لمشروع أسسه رجل الأعمال الروسي البارز يفجيني فيكتوروفيتش بريجوجين، مع شركتين يسيطر عليهما، وكانا من بين ثلاث كيانات وجه لها المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر اتهامات في فبراير شباط، إلى جانب 13 روسيًا، فيما يتعلق بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016، دعمًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.