تقرير أمريكي: إيران أرسلت شحنة أسلحة لحزب الله قبل ثلاثة أيام

كشف تقرير أمريكي نشرته شبكة “فوكس نيوز”، الجمعة، أن ايران ضاعفت حجم الأسلحة الحديثة التي ترسلها لحزب الله اللبناني في الفترة الأخيرة، مؤكدة أن “آخر شحنة أسلحة من إيران وصلت إلى حزب قبل ثلاثة أيام”.

وأضافت القناة الأمريكية أن حزمة الأسلحة المرسلة إلى حزب الله التي شحنتها إيران تتضمن “نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الذي يمكّن حزب الله من تحويل الصواريخ التي لم يتم التحكم فيها من قبل إلى صواريخ موجهة بدقة”.

وأشارت إلى أن “إحدى الرحلات الإيرانية التي كانت تحمل المعدات قد هبطت في لبنان منذ ثلاثة أيام”.

ومليشيات حزب الله اللبناني تعد من أهم الجماعات المسلحة في المنطقة التي تحظى بدعم واهتمام إيراني، كما يقاتل عناصر الحزب إلى جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد منذ سنوات بطلب من الحرس الثوري.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، نفى الشهر الماضي، قيام طهران بإرسال أسلحة لحزب الله عبر عدد من شركات الطيران التي يمتلكها الحرس الثوري من بينها “شركة ماهان”.

وقال قاسمي في بيان صحافي نشرته وسائل إعلام رسمية “هذه الأخبار زائفة وأنها مؤشر على تكثيف الحرب النفسية ضد الإيرانيين”.