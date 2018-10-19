في أول زيارة.. أكبر سفينة حربية بريطانية تُبحر إلى نيويورك (صور)

تستعد “HMS Queen Elizabeth”، أكبر سفينة حربية بريطانية، للقيام بأول زيارة لها إلى نيويورك.

وتعتبر هذه السفينة التي تعرف اختصارًا بـ “Big Liz”، أكبر سفينة في البحرية الملكية، وستكون الرائد الجديد لبريطانيا بمجرد دخولها الخدمة الكاملة.

وتكلفت هذه السفينة 3.1 مليار جنيه إسترليني، ولديها أكثر من 1000 موظف، وسوف ترسو بنهر هدسون في مانهاتن، حيث سيتم الترحيب بها في الولايات المتحدة، قبل مواصلة مهمتها عبر الأطلسي للتدريب مع المقاتلة stealth fighters the F-35s.

وقبل الزيارة، خاطب القبطان جيري كيد، الذي من المقرر أن يتسلم قيادة السفينة الملكية، يوم الأربعاء، طاقم السفينة للمرة الأخيرة، وشكرهم على جهودهم وعملهم الجماعي، واحترافهم خلال فترة توليه منصبه، وقال إنّ السفينة هي الآن “مستقبل البحرية الملكية”.

ويأتي وصول السفينة الملكية البريطانية إلى نيويورك، بعد أن هبطت نسختان تجريبيتان للطائرة المقاتلة الخفيفة F-35B Lightning Jet على متنها لأول مرة، في 25 أيلول/سبتمبر.

وغادرت الطائرتان، يوم الثلاثاء الماضي؛ للصيانة، وستعودان لإجراء المزيد من رحلات الطيران في نهاية الشهر، وهو ما يعني أن HMS ستصل إلى نيويورك بدون أي طائرة F-35 على سطح السفينة.

وكانت السفينة غادرت مقر قاعدتها البحرية في بورتسماوث، في آب/ أغسطس الماضي، وأبحرت عبر المحيط الأطلسي، لتبدأ عملية الإبحار لأربعة أشهر.

وقال قادة البحرية الملكية، إنّ الانتشار سيختبر أيضًا قدرة السفينة على العمل مع سفن وطائرات الدول الأخرى، وقد هبطت بالفعل طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز أوسبري على سطحها.