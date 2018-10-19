حراس سفينة شحن يحبطون هجومًا للقراصنة قبالة الصومال

أحبط حراس الأمن على متن سفينة شحن ترفع علم هونغ كونغ، هجومًا لقراصنة قبالة سواحل الصومال، وفق ما أعلنت القوة البحرية الأوروبية المنتشرة هناك، اليوم الجمعة.

وقالت القوة الأوروبية في بيان، إنّ “قراصنة اقتربوا، يوم الثلاثاء، من سفينة الشحن (إم.في كيه.إس.إل)، وفتحوا النار على بعد 340 ميلًا بحريًا قبالة الصومال، لكن حراس الأمن على متنها تصرفوا سريعًا وأحبطوا الهجوم”، مضيفة أنّ “الطاقم والسفينة لم يصبهم أذى”.

وأضاف البيان: “حدث تبادل لإطلاق النار لبعض الوقت، قبل أن يتوقف الزورق ويبتعد عن السفينة”، مشيرة إلى أنّ “الحراس كانوا قد نقلوا الطاقم بالفعل إلى مكان آمن قبل اندلاع إطلاق النار”.

وكانت الحادثة الثانية فقط هذا العام التي يتم الإبلاغ عنها، والتي تشمل محاولة قراصنة صوماليين الاستيلاء على سفينة تجارية عقب تجدد الهجمات في 2017، بعد سنوات من الهدوء النسبي؛ نتيجة تسيير دوريات منتظمة للقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وكان آخر هجوم سابق يتم الإبلاغ عنه قبالة الصومال، قد وقع في شباط/ فبراير، عندما تصدى حراس على متن ناقلة كيماويات ترفع علم سنغافورة، لقراصنة أطلقوا النار عليها.