موظفون بقنصلية السعودية في إسطنبول يدلون بشهاداتهم في قضية خاشقجي

قالت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، اليوم الجمعة، إن موظفين بالقنصلية السعودية في إسطنبول أدلوا بشهاداتهم في مكتب الادعاء التركي في إطار التحقيق في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وواصلت فرق التحقيق المشتركة بين البلدين، فحص العينات التي تم أخذها من القنصلية ومن منزل القنصل السعودي في إسطنبول، خلال اليومين الماضيين.

ونفى وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، أن تكون بلاده قد زودت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأي تسجيلات صوتية حول القضية خلال زيارته الأخيرة للبلاد.

وأكد أوغلو أن بلاده ستنشر روايتها كاملة حول اختفاء خاشقجي، بعد اكتمال كافة التحقيقات المتواصلة منذ نحو أسبوعين.