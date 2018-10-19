بومبيو: لم أسمع أو أرَ أي تسجيلات بشأن قضية خاشقجي‎

نفى وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، بشكل قطعي، مزاعم قناة “ايه بي سي نيوز” الأمريكية اطلاعه على تسجيلات تتعلق بقضية اختفاء، ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في حين شدد نظيره التركي على أن “مشاركة أي معلومة مع أي دولة أمر غير وارد”.

وقال بومبيو، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: “لم أسمع أي تسجيل، ولم أرَ أي نصوص، ويتعين على الشبكة (التليفزيونية) التي زعمت ذلك حذف عنوانها”، حسبما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وأضاف: “هذه قضية بالغة الخطورة ونعمل جاهدين عليها، ولذلك عليهم حذف العناوين الصحفية الكاذبة”.

وبدوره؛ نفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إعطاء أنقرة أي تسجيل صوتي إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أو أي مسؤول أمريكي آخر بخصوص الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي.

وأكد أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألباني ديتمير بوشاتي، أن “السلطات التركية تجري تحقيقا شفافا حول قضية الصحفي السعودي، وستعلن النتائج الصادرة للعالم كله”. وتابع “مشاركتنا أي معلومة مع أي دولة أمر غير وارد”.