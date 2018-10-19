مشادة وتراشق حاد بين مساعدي ترامب خارج البيت الأبيض

وقعت مشادة بين اثنين من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خارج المكتب البيضاوي، وذلك بسبب تزايد الخلافات بشأن كيفية التعامل مع الهجرة غير المشروعة.

ووفق مصادر، فإن المشادة وقعت الليلة الماضية بين كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، وهو وزير سابق للأمن الداخلي، ومستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون.

ووصفت المصادر، النقاش الذي جرى بأنه “تراشق حاد” خرج عن السيطرة وتطرق إلى أداء وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن، نائبة كيلي السابقة.

بدوره قال الرئيس ترامب ردًّا على استفسارات الصحفيين حول تلك المشادة قائلًا: “لم أسمع بالأمر”.

إلى ذلك، ذكر مسؤول كبير في البيت الأبيض أنه في وقت لاحق تبادلت نيلسن وبولتون حديثًا وديًا في مكتب بولتون واتفقا على أن الهدف هو حماية الحدود.

يذكر أن نيلسن كانت على وشك الاستقالة بعد أن انتقدها ترامب في اجتماع حكومي بسبب ما وصفه بإخفاقها في تأمين الحدود الأمريكية، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان “في خضم سعينا لحل مسألة الهجرة غير المشروعة، لا يتملكنا الغضب إزاء بعضنا بعضًا، لكننا غاضبون بشدة من عدم مساعدة الديمقراطيين في الكونغرس في حل هذه الأزمة المتنامية”.