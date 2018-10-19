دول جنوب شرق آسيا تتفق على التعاون لمواجة التهديدات الجوية

أبرم وزراء دفاع دول جنوب شرق آسيا اليوم الجمعة اتفاقًا يضمن مجموعة من القواعد الإرشادية للتعامل مع المواجهات الجوية غير المتوقعة بين طائراتها العسكرية إضافة إلى اتفاق لتبادل المعلومات بشأن الإرهاب والتطرف.

واتفقت تلك الدول على تبني مبادرة “أعيننا” التي أطلقتها 6 دول أعضاء في كانون الثاني/يناير كمنصة لتبادل المعلومات بشأن الإرهاب والراديكالية والتطرف العنيف والتهديدات الأخرى “غير المعتادة” في المنطقة.

وكان قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المؤلفة من عشر دول وقعوا الإعلان المشترك بعد اجتماع في سنغافورة.

وهناك بالفعل مجموعة قواعد للتعامل مع المواجهات غير المتوقعة في البحر وأقرتها دول آسيان إلى جانب أستراليا والصين والهند واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة العام الماضي.