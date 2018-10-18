بعد اتهام رئيسها بـ”الكذب”.. الإكوادور تطرد سفير فنزويلا

قررت الإكوادور مساء الخميس، طرد السفير الفنزويلي لديها، كارول دلغادو آريا، على خلفية اتهام وزير الإعلام الفنزويلي لرئيس الإكوادور لينين مورينو بـ”الكذب”.

وشددت وزارة خارجية الإكوادور، في بيان أصدرته الخميس، أن سلطات البلاد “لن تتسامح مع أي تصريح يسيء إلى المسؤولين والمؤسسات الإكوادورية”.

وأكد البيان أن الإكوادور -رغم ذلك- ستواصل تقديم المساعدات للمهاجرين الفنزويليين الوافدين إليها.

ولم يذكر بيان الخارجية الإكوادورية، موعد مغادرة السفير الفنزويلي للبلاد.

واتهم وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريجيز، الأربعاء، رئيس الإكوادور بـ”الكذب” في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما قال الأخير إن بلاده تستقبل 6 آلاف فنزويلي يوميًا.