بسبب الفقر.. إيراني يقتل عائلته وينتحر

أقدم مواطن إيراني في محافظة شيراز جنوب البلاد على قتل زوجته وابنته، ثم الانتحار، وفقًا لمسؤول أمني في المدينة.

وقال كاووس محمدي، المساعد الأمني لحاكم شيراز، إن مواطنًا أطلق النار على ابنته وزوجته وأرداهما قتيلتين، فيما أقدم كذلك على الانتحار بالسلاح ذاته، مشيرًا إلى أن “تحقيقات الشرطة كشفت أن رب الأسرة قام بجريمته بسبب الفقر المالي الذي يعاني منه”.

وأوضح أن “الشرطة وجدت جثث هؤلاء الثلاثة في منزلهم بحي فيروز آباد بمحافظة شيراز جنوب البلاد”.

وفي 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، أقدمت امرأة في مقاطعة إيلام غرب إيران على الانتحار بعد تعاطي بعض الحبوب، وفقًا لما أفادت به منظمة “هرانا” الحقوقية الإيرانية.

وتشير التقارير الإيرانية إلى أن الفقر زاد من عمليات الجرائم والقتل وارتكاب السرقات والانتحار في البلاد، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها الجمهورية.

وفي 26 من أغسطس الماضي، سجلت طهران، 3 حالات انتحار، بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، كما أقدمت فتاة لا يتجاوز عمرها 15 عامًا على الانتحار في مدينة سنندج التابعة لمحافظة كردستان الواقعة غرب إيران، بحسب ما أفادت مواقع إخبارية.

وأعلن علي رضا محجوب، رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان الإيراني، في وقت سابق، عن ارتفاع معدل الفقر المدقع إلى 34 %.

وتشير التقارير الرسمية الإيرانية، أن 40 مليونًا يعيشون تحت خط الفقر، أي نصف مجموع السكان البالغ عددهم 80 مليون نسمة.