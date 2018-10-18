الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية يعقدان قمة ثنائية في مصر فبراير المقبل

المصدر: أ ف ب

تعقد أول قمة بين قادة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في مصر في شباط/فبراير المقبل، بحسب ما أعلن مسؤولون أوروبيون.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي تطرقوا للمرة الأولى إلى هذه القمة في النمسا الشهر الماضي، بعدما تعهدوا بتكثيف المحادثات مع مصر ودول أخرى في شمال أفريقيا؛ لوقف الهجرة غير القانونية.

وأفاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي بأن القمة تأتي ضمن جهود أوسع نطاقًا؛ لإقامة علاقات وثيقة أكثر مع أفريقيا كما حددها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في أيلول/سبتمبر.

وقال مجلس قادة الاتحاد الأوروبي، بعد القمة التي عقدت في بروكسل، إن “المجلس الأوروبي يرحب بعقد أول قمة مقبلة بين الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية تستضيفها مصر في 24 و 25 شباط/فبراير 2019”.

وأضاف مجلس الاتحاد الأوروبي أن نتائج قمته تدعو إلى “مواصلة التصدي للهجرة غير القانونية وتعزيز التعاون مع دول انطلاق المهاجرين والعبور، خاصة في شمال أفريقيا في إطار شراكة أوسع نطاقًا”.

وتابع: “هذا التعاون المتزايد مع الدول الأفريقية يجب ألّا يتناول فقط الهجرة، وإنّما أن يكون أوسع نطاقًا ويشمل التعاون الاقتصادي وخلق وظائف”.