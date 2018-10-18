وسط ترقب.. الاحتلال يعزز وجوده العسكري على حدود غزة (فيديو)

وسط ترقب.. الاحتلال يعزز وجوده العسكري على حدود غزة (فيديو)

يستعد جيش الاحتلال لتطبيق السياسات الجديدة ضد قطاع غزة، بدءًا من يوم غد الجمعة، من خلال تعامله مع مظاهرات الفلسطينيين.

المصدر: سامح المدهون – إرم نيوز

عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، من قواته المنتشرة، وأرتال دباباته على طول الحدود مع قطاع غزة، تزامنًا مع تهديدات مستمرة من القيادة الإسرائيلية، بشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد القطاع .

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن “الكابينت الإسرائيلي” أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بزيادة حد الرد بشكل تدريجي أمام المظاهرات الحدودية، حيث إن جيش الاحتلال سيبدأ تطبيق السياسات الجديدة، بدءًا من يوم غد الجمعة، من خلال تعامله مع المظاهرات.

وكان “الكابينت” قد قرر، أمس، خلال اجتماع استمر لأكثر من 5 ساعات، ما قال إنه “تغيير قواعد اللعبة” أمام فعاليات مسيرات العودة على طول الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، بما في ذلك البالونات والطائرات الورقية الحارقة.

وشهد يوم أمس تصعيدًا إسرائيليًا؛ عقب إطلاق صاروخ تجاه مدينة بئر السبع من غزة، حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عددًا من الأهداف في القطاع؛ ما أدى إلى استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 3 آخرين.

 

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