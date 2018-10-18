بوتين يتحدث عن علاقات بلاده مع السعودية على خلفية اختفاء خاشقجي

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية؛ على خلفية اختفاء الصحفي، جمال خاشقجي، في تركيا بداية الشهر الجاري.

وأبلغ بوتين منتدى في منتجع سوتشي على البحر الأسود “أن روسيا ليس لديها ما يكفي من المعلومات بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي لتبرير إفساد علاقتها بالرياض”.

وأوضح أن موسكو “لم تعرف حقًا ما حدث في القضية وبأن اختفاء الصحفي يدعو للأسف وبأن روسيا ستنتظر التفاصيل”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ذهب إلى نفس الموقف، حيث انتقد الاتهامات والاستنتاجات التي تطلق بشأن قضية الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي، محذرًا من التسرع في الحكم حول هذه القضية.

وانقطع أثر الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، في مدينة إسطنبول، بداية الشهر الجاري، حيث تزعم السلطات التركية أنه دخل قنصلية بلاده ولم يخرج منها، الأمر الذي تنفيه الرياض رسميًا.

وأكدت السلطات السعودية أن خاشقجي غادر القنصلية بعد قليل من وصوله لإجراء معاملة شخصية، وطالبت بالكشف عن مصيره، وشكلت لجنة مشتركة من تركيا للتحقيق في الحادثة.