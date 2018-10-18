بالفيديو.. ميركل وماكرون يفاجئان رواد حانة في بروكسل

فاجأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رواد حانة في بروكسل توجها إليها مع زعيمي بلجيكا ولوكسمبورج، في ساعة متأخرة الليلة الماضية، بعد قمة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتجاذبت ميركل وماكرون أطراف الحديث، وصافحا السياح ورواد حانة “غران بلاس”، مع مضيفهما شارل ميشيل رئيس وزراء بلجيكا، وإجزافيه بيتل رئيس وزراء لوكسمبورج، الذي قال إنه دفع ثمن المشروبات احتفالاً بانتخابه رئيسًا للوزراء لفترة ولاية أخرى يوم الأحد.

وقال بيتل اليوم الخميس لدى وصوله لحضور اليوم الثاني من القمة: “كان ذلك لطيفًا جدًّا… نحن أيضًا بشر”، وأشار إلى أن ذلك أعطاهم الفرصة للحديث أثناء احتساء البيرة وتناول البطاطا (البطاطس) اللذين تشتهر بهما بلجيكا.

Forget Brexit! Emmanuel Macron and Angela Merkel surprised members of the public when they hit the town in Brussels after a day of discussions. For the latest on the EU summit, head here: https://t.co/1W9V7zVt4q pic.twitter.com/8BhnYIaZky — Sky News (@SkyNews) October 18, 2018

وقال مساعد لماكرون، إن الرئيس الفرنسي كان يسير مع ميركل أمس عائدين إلى الفندق بعد القمة، حين جاءته رسالة نصية تدعوه لتناول مشروب في حانة قريبة. وأضاف: “جاء ذلك بوحي اللحظة… وكان مريحًا للأعصاب”.

وفي وقت سابق أمس، استمع زعماء الاتحاد الأوروبي، لتأكيدات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لهم، بأنها تسعى للتوصل إلى اتفاق لتسهيل خروج بريطانيا من التكتل في مارس/ آذار المقبل. وبعد مغادرتها بحث بقية الأعضاء مشكلتها في الحصول على تأييد لأي اتفاق داخل حزبها.

والتقط صحفي أوكراني صورًا للرباعي الأوروبي، أثناء احتساء البيرة في الحانة، وكتب على “تويتر” يقول: إنه “تحدث مع مجموعة من الرواد تكلموا مع ميركل وسألوها عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”، فردت قائلة: “أرجوكم.. إنها أمسية رائعة، دعونا لا نفسدها”.