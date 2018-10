بالفيديو.. ميركل وماكرون يفاجئان رواد حانة في بروكسل

فاجأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رواد حانة في بروكسل توجها إليها مع زعيمي بلجيكا ولوكسمبورج، في ساعة متأخرة الليلة الماضية، بعد قمة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتجاذبت ميركل وماكرون أطراف الحديث، وصافحا السياح ورواد حانة “غران بلاس”، مع مضيفهما شارل ميشيل رئيس وزراء بلجيكا، وإجزافيه بيتل رئيس وزراء لوكسمبورج، الذي قال إنه دفع ثمن المشروبات احتفالاً بانتخابه رئيسًا للوزراء لفترة ولاية أخرى يوم الأحد.

وقال بيتل اليوم الخميس لدى وصوله لحضور اليوم الثاني من القمة: “كان ذلك لطيفًا جدًّا… نحن أيضًا بشر”، وأشار إلى أن ذلك أعطاهم الفرصة للحديث أثناء احتساء البيرة وتناول البطاطا (البطاطس) اللذين تشتهر بهما بلجيكا.

Forget Brexit! Emmanuel Macron and Angela Merkel surprised members of the public when they hit the town in Brussels after a day of discussions.

For the latest on the EU summit, head here: https://t.co/1W9V7zVt4q pic.twitter.com/8BhnYIaZky

— Sky News (@SkyNews) October 18, 2018