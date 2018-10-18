تيريزا ماي تبدي استعداد بريطانيا لتمديد الفترة الانتقالية بعد بريكست‎

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الخميس، في قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي، إنها ستدرس تمديد ما يعرف بالفترة الانتقالية التي تعقب خروج بريطانيا من الاتحاد “لأشهر فقط”، وهي خطوة يقول منتقدوها إنها تضعف من قرار الخروج.

وقبل أقل من 6 أشهر على حلول موعد خروج بريطانيا من التكتل في أكبر تحول في سياستها منذ أكثر من 40 عامًا، تعثَّرت مفاوضات الخروج بسبب قضية التعامل مع الحدود البرية الوحيدة بينهما التي تربط بين إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني وجمهورية أيرلندا.

وصرَّحت ماي للصحفيين في اليوم الثاني من قمَّة الاتحاد الأوروبي: “طرأت فكرة جديدة… هي إتاحة خيار تمديد فترة التنفيذ لأشهر(…) لأشهر فقط”.

وأضافت: “لكن المسألة هي أنه ليس من المتوقع استغلال (التمديد) لأننا نعمل على ضمان أن تكون علاقتنا المستقبلية محل تطبيق بحلول نهاية ديسمبر 2020”.

وأكدت ماي لزعماء الاتحاد الأوروبي خلال مأدبة عشاء، مساء الأربعاء، في بروكسل أنه ما زال بوسعها التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من التكتل، وتجنبت بذلك مواجهة معهم بشأن المفاوضات المتعثرة.