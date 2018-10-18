تويتر: إيران وروسيا تزعجان الغرب بملايين التغريدات

أرسل مهاجمون على الإنترنت من روسيا وإيران، أكثر من 10 ملايين تغريدة في محاولة لنشر معلومات خاطئة مضللة وتأجيج الخلافات في الغرب، بحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووفق الصحيفة، قام المهاجمون يوم التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بنشر أكثر من ألف تغريدة على هاشتاغ ReasonsToLeaveEU .

وكشف موقع “تويتر” عن مجموعة كبيرة من الصور ومقاطع الفيديو والتغريدات تتعلق بعمليات نشر معلومات يُحتمل دعم دول لها، في واحدة من أكبر سجلات المعلومات السياسية الخاطئة التي تم تجميعها.

وترتبط هذه البيانات بآلاف الحسابات التي يُعتقد أن مصدرها روسيا وإيران. إذ بلغ عدد هذه الحسابات أكثر من 4500 حساب منها 3841 حسابًا من روسيا و770 من إيران.

وتضمَّنت البيانات التي أصدرها تويتر، أكثر من 10 ملايين تغريدة ومليونين من الصور ومقاطع الفيديو ووسائل الإعلام الأخرى التي يعود تاريخها إلى عام 2009.

وقال خبراء في مختبر الأبحاث الجنائية الرقمية ومقرّه الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، إن التغريدات التي أرسلت يوم التصويت في استفتاء المملكة المتحدة “لا ينبغي اعتبارها محاولة روسية أكبر للتدخل في مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

وقالت “تويتر”، إنها ستواصل بشكل استباقي مكافحة المحاولات الشنيعة للتأثير على نزاهة شبكتها.