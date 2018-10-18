صحيفة عبرية: الأمم المتحدة تشتري معدات إسرائيلية لحماية مقارها بأفريقيا‎

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الأمم المتحدة وقَّعت أخيرًا، عقودًا بملايين الدولارات لشراء معدات أمنية إسرائيلية لتأمين مقارها في أفريقيا.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن الخطوة جاءت في إطار “مناقصة طارئة لشراء أنظمة دفاع أمنية لمقار الأمم المتحدة”.

وأضافت أن الأمم المتحدة لجأت إلى ذلك عقب تدهور الأوضاع الأمنية، والتي أثرت بشكل كبير على موظفي المساعدة الأمميين في عشرات المواقع بالقارة السمراء.

وأفادت بأن المعدات الأمنية شملت أجهزة الاستشعار الدفاعية التي يمكنها اكتشاف أسلحة موجهة بدقة مثل الصواريخ وقذائف الهاون.

وكشفت الصحيفة كذلك، أن 3 من بين 5 شركات تواصلت معها الأمم المتحدة كانت إسرائيلية، مضيفة “في نهاية المطاف، تم اختيار شركة (MER ) الإسرائيلية، وبلغت قيمة الصفقة 8 ملايين دولار للسنوات الثلاث المقبلة، مع خيار خمس سنوات أخرى”.

وتابعت: “علاوة على ذلك، فازت شركة تكنولوجيا معالجة المياه الإسرائيلية (ODIS) بعطاء للأمم المتحدة بقيمة 42 مليون دولار”.

كما كشفت أنه في العام 2017، باعت الشركات الإسرائيلية ما قيمته 52 مليون دولار من المنتجات والخدمات إلى الأمم المتحدة.

ونقلت “يديعوت أحرنوت” عن مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون، قوله “توفّر الدبلوماسية العديد من الفرص للنهوض بإسرائيل والصناعات الإسرائيلية”.

وأضاف: “هذا إنجاز آخر بالنسبة لإسرائيل في الأمم المتحدة، والذي سيجلب عشرات الملايين من الشواقل إلى البلاد؛ ما يفتح مجالًا أوسع للصناعة المحلية”.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب الأمم المتحدة حول ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية.

وبرزت إسرائيل في السنوات الماضية كإحدى الدول المصدرة للمعدات الأمنية الحساسة إلى دول العالم.

وغالبًا ما تصف إسرائيل الأمم المتحدة بأنها منظمة منحازة للفلسطينيين ومعادية لإسرائيل.

وجاءت هذه الصفقات في وقت تحاول فيه إسرائيل التقرّب من الدول الأفريقية لوقف دعمها للفلسطينيين في منظمات الأمم المتحدة.