تركيا: نتوقع التوصل إلى نتيجة بشأن خاشقجي في أقرب وقت

قال عبدالحميد غل وزير العدل التركي، اليوم الخميس، إن التحقيقات حول اختفاء خاشقجي تجري بدقة وعمق في كل مراحلها، ونتوقع التوصل إلى نتيجة في أقرب وقت.

وأضاف في تصريح أوردته وكالة “الاناضول” الرسمية، أن “النيابة العامة هي من تجري تحقيقات اختفاء خاشقجي وليست وزارة العدل، مشددًا على أن “نيابة إسطنبول ستفعل ما يمليه عليها القانون والقوانين الدولية”.

وأكد أنه يتعين على السلطات القضائية التصرف وفقا للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي، فيما يتعلق بقضية خاشقجي، لأنه اختفى داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وبيّن أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، تسير بسرية، داعيا إلى تجاهل ما يدور في أوساط وسائل التوصل الاجتماعي والمواقع الأخرى حيال قضية خاشقجي، والاستناد في المعلومات على بيانات صادرة عن النيابة العامة.

وأكد أن الجبهة السياسية التركية، اتبعت نهجا شفافا منذ اللحظة الأولى لاختفاء الصحفي السعودي، قائلا إن المهم هو الكشف عن ملابسات الحادثة وعدم إبقاء أي نقطة مبهمة.

القس الأمريكي

وفيما يتعلق بقرار الإفراج عن القس الأمريكي، قال وزير العدل التركي إن “القضاء لم يتخذ قراره بناءً على ضغوط أو تعليمات بأي شكل من الأشكال”.

وأوضح عبدالحميد غل أن “المحكمة قررت في قضية القس برانسون إخلاء سبيل مشروط ورفع حظر السفر عنه، ولم يحصل على البراءة بل أصدرت بحقه حكمًا بالسجن”.

وشدّد الوزير على أن العقوبات الأمريكية بحقه “لا معنى أو قيمة لها بالنسبة إلينا”، حسب تعبيره.