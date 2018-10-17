إيران.. السجن لـ6 أشخاص كتبوا شعارات مناهضة لخامنئي على الجدران (صور)

قضت محكمة في محافظة “كهكیلویه وبویر أحمد” الواقعة جنوب غرب إيران، الأربعاء، بسجن 6 أشخاص بتهمة كتابة شعارات على الجدران ضد المرشد علي خامنئي، في الاحتجاجات التي اندلعت ضد النظام في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقال رئيس دارة العدل في “كهكیلویه وبویر أحمد”، غلام رضا مزارعي، إن “محكمة الثورة دانت 6 أشخاص كتبوا شعارات مناهضة لخامنئي، وحكمت عليهم بالسجن مدة تتراوح بين 8 سنوات و 18 سنة”.

وزعم مزارعون أن “هؤلاء الأشخاص يتلقون أوامر من جماعة منافقة وتعمل خارج إيران وتستهدف النظام ورموزه”، بحسب منظمة “هرانا” الحقوقية الإيرانية.

وأضاف أن “المدانيين هاجموا وأهانوا المقدسات، وحرقوا اللافتات التي توضع في الأماكن العامة لشخصيات وطنية ودينية”، على حد قوله.

ويواصل شبان غاضبون في إيران، كتابة شعار “الموت لخامنئي” ليلًا على الجدران والمباني الحكومية، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.