ظريف: اعتماد أمريكا على العقوبات “خرج عن السيطرة”

قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن اعتماد الولايات المتحدة على العقوبات “خرج عن السيطرة”.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عقوبات على بنكين إيرانيين وعدد من الشركات؛ بزعم صلتها بميليشيا “الباسيج”؛ بسبب ما قالت واشنطن إنه تجنيد وتدريب أطفال جنود للحرس الثوري الإيراني.

وقال ظريف على تويتر: “إدمان الولايات المتحدة للعقوبات خرج عن السيطرة”.

ومن المقرر أن تطال العقوبات الأمريكية قطاع النفط الإيراني، ابتداءً من مطلع الشهر المقبل، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني.