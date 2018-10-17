ترامب: لا نريد الابتعاد عن السعودية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه لا يريد الابتعاد عن السعودية رغم المخاوف القائمة المتعلقة باختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وقال ترامب في مقابلة على قناة “فوكس بيزنس نتورك” ردًا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستبتعد عن حليفتها في منطقة الخليج قائلًا “لا أريد ذلك”.

وفي تطابق للرؤية بين ترامب ووزير خارجيته قال مايك بومبيو إن على أمريكا أن تضع في اعتبارها العلاقات التجارية والحكومية المهمة مع السعودية، لدى دراستها أي خطوات بعد معرفة الحقائق في قضية خاشقجي.

وأضاف بومبيو اليوم الأربعاء خلال حديث للصحفيين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوضح في محادثات بأنقرة أن المسؤولين السعوديين يتعاونون مع التحقيق التركي في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال للصحفيين على متن طائرة أقلّته من تركيا “لقد أوضح أن السعوديين تعاونوا مع التحقيق الذي تجريه تركيا وأنهم سيتبادلون المعلومات التي لديهم مع السعودية أيضًا”.

وأضاف بقوله: “حدث تأجيل مرتين لكنهم واثقون تمامًا فيما يبدو من أن السعوديين سيسمحون لهم بفعل ما يريدون لإكمال تحقيقهم الشامل والمستفيض”.