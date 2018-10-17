ردود فعل قوية على فيديو يظهر “ميلانيا ترامب” عارية (فيديو)

وغرّدت الناطقة باسم السيدة الأمريكية الأولى ستيفاني غريشام قائلة: “كيف لنا أن نقبل بذلك”، مع إعادة تداول رابط إلى الشريط عليه وسم #مقزز و#قاطعوا تي. آي.

وقد بث هذا الشريط الذي يمتد على مدى دقيقة واحدة، الجمعة الماضي، على حساب مغني الراب من أتلانتا، على “تويتر” الذي يتتبعه 8.5 مليون شخص.

ويظهر فيه تي. آي. في زيّ عنصر أمن يتفرّج على دونالد ترامب وهو يغادر البيت الأبيض بالمروحية، قبل ان ينتقل إلى المكتب البيضاوي حيث تلاقيه امرأة تشبه ميلانيا ترامب، لا ترتدي سوى سترة مثل تلك التي لبستها السيدة الأولى في حزيران/يونيو وأثارت جدلًا بالجملة المكتوبة عليها ومفادها “لا أبالي بتاتًا، فماذا عنكم؟”.

ثم تخلع الشابة السترة وتجلس عارية على المكتب حيث (تي. آي.) قبل أن يقوما معًا بتحطيم كل ما وجد في البيت الأبيض.

ويبدو أن الهدف من هذا الشريط الترويج للألبوم المقبل للفنان “دايم تراب” وخصوصًا انتقاد مغني راب آخر وصديق سابق هو كانييه ويست، الذي ندد تي. آي. بلقائه الأخير مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض.

وكتب الفنان متوجهًا إلى الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين في مقدّمة التغريدة “عزيزي رقم 45، انا لست كانييه”.

وكان الفنان البالغ من العمر 38 عامًا نأى بنفسه عشية ذلك عن كانييه ويست الذي غنّى معه في السابق، قائلًا إنه “خجلٌ لأنه تعاون معه في يوم من الأيام”.