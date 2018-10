ردود فعل قوية على فيديو يظهر “ميلانيا ترامب” عارية (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . أعربت ستيفانيا جريشام،المتحدثة باسم قرينة الرئيس الأمريكي #ميلانيا_ترامب، عن اشمئزازها من مقطع فيديو،نشره مغنى الراب الأمريكى كليفورد جوزيف هاريس جونيور، يصور شبيهة ميلانيا ترامب ترقص عارية. وطالبت جريشام فى تغريدة لها على تويتر، بمقاطعة مغنى الراب وعدم التفاعل معه، متسائلة: "كيف يكون هذا مقبولا".وظهر المغنى الأمريكى وهو جالس فى البيت الأبيض، حيث رقصت شبيهة السيدة الأولى عارية فوق المكتب، فى دعاية لألبومه الجديدة. #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار #السعودية #الامارات #الكويت #امريكا #ترامب #MelaniaTrump #trump