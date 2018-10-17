وزيرا خارجيتي إثيوبيا وإريتريا يجريان زيارة رسمية إلى الصومال

وصل وزير الخارجية الإثيوبي ورقينه جبيو، ونظيره الإريتري عثمان صالح اليوم الأربعاء، إلى مطار مقديشو الدولي، في زيارة رسمية للصومال تستغرق يومًا واحدًا.

وكان في استقبال الوزيرين والوفد المرافق لهما، نظيرهما الصومالي أحمد عيسى عوض، ووزراء ونواب في البرلمان الصومالي.

وعقب وصولهما توجه الوزيران إلى القصر الرئاسي، في العاصمة مقديشو، حيث يعقدان اجتماعًا مع المسؤولين الصوماليين.

ومن المقرر أن يبحث الوزيران فرص توسيع التعاون بين البلدان الثلاثة، إلى جانب تناول قضايا ذات اهتمام مشترك إقليميًا ودوليًا، بحسب مصادر مطلعة.

وتأتي زيارة الوزيرين، عقب مصالحات تاريخية أبرمتها البلدان الثلاثة فيما بينها، خلال الشهور الماضية.

وكانت إثيوبيا وإريتريا قد وقعتا اتفاق سلام تاريخي في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، لتعلن بذلك أسمرا وأديس أبابا إنهاء واحدة من أطول المواجهات العسكرية في أفريقيا.

وفي 28 يوليو/تموز الماضي، أجرى الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، زيارة تاريخية إلى إريتريا، بعد أن كانت العلاقات بينهما متدهورة لعقود، على خلفية اتهام مقديشو لإريتريا بالضلوع في دعم الإرهابيين ضد الحكومة الصومالية.