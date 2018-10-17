في 35 دقيقة فقط.. أردوغان يلتقي بومبيو في مطار أنقرة (صور)

انتهى لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مطار “أسن بوغا” الدولي بالعاصمة التركية أنقرة قبيل مغادرته إلى مولدوفا.

وبحسب الأنباء، استغرق اللقاء 35 دقيقة، وحضره وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، والناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وصل إلى تركيا صباح اليوم، قادمًا من المملكة العربية السعودية لبحث قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي لقاءات في المملكة العربية السعودية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، ووزير الخارجية عادل جبير، بخصوص اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، إذ أصبحت قضية اختفائه تشغل الرأي العام العالمي.