تركيا: ننتظر اتفاقًا مشتركًا لتفتيش مقر القنصل السعودي

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن أنقرة تنتظر اتفاقًا مشتركًا لتفتيش مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول فيما يتصل باختفاء الصحافي جمال خاشقجي.

وذكر مصدر تركي أن القنصل العام السعودي محمد العتيبي غادر أسطنبول، أمس الثلاثاء، متوجهًا إلى الرياض.

وقالت الشرطة التركية إنه تقرر إلغاء تفتيش مقر إقامة القنصل أمس لأن المسؤولين السعوديين لم يتمكنوا من المشاركة.