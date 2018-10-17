تركيا: ننتظر اتفاقًا مشتركًا لتفتيش مقر القنصل السعودي

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن أنقرة تنتظر اتفاقًا مشتركًا لتفتيش مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول فيما يتصل باختفاء الصحافي جمال خاشقجي.
وذكر مصدر تركي أن القنصل العام السعودي محمد العتيبي غادر أسطنبول، أمس الثلاثاء، متوجهًا إلى الرياض.
وقالت الشرطة التركية إنه تقرر إلغاء تفتيش مقر إقامة القنصل أمس لأن المسؤولين السعوديين لم يتمكنوا من المشاركة.
وكانت وكالة الأنباء التركية الرسمية “الأناضول” ذكرت، الثلاثاء، أن القنصل السعودي في إسطنبول، محمد العتيبي، غادر تركيا متوجهًا إلى الرياض.
كما نقلت وكالة “رويترز” عن قنوات تلفزيونية تركية، أن القنصل العام السعودي في إسطنبول غادر تركيا متوجهًا إلى الرياض.
وأضافت أن العتيبي غادر تركيا على متن رحلة تجارية، قبل ساعات من تفتيش الشرطة التركية المتوقع لمقر إقامته، فيما يتعلق باختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي قبل أسبوعين.