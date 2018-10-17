مخاوف في إيران من قطع الإنترنت مع بدء العقوبات

توقّع رئيس جهاز الدفاع المدني الإيراني، العميد غلام رضا جلالي، الأربعاء، أن تقوم الولايات المتحدة بقطع شبكة الإنترنت بالكامل عن إيران، وذلك بحلول الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، الذي يتزامن مع بدء الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران.

وقال جلالي في حديث لوكالة أنباء “فارس نيوز”، إن “هناك احتمالًا بقيام الولايات المتحدة بقطع شبكة الإنترنت بالكامل عن إيران في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل”.

لكن جلالي أضاف أن “هذا الاحتمال ضعيف، ولو حصل ذلك فعلًا فلدينا خطط للحفاظ على الاستخدام الأدنى للشبكة وتلبية المتطلبات الضرورية للمواطنين”.

وأشار إلى أن “طهران حصلت على معلومات تفيد بوجود تجسس على المحادثات التي كان يجريها وزير الخارجية محمد جواد ظريف مع الرئيس حسن روحاني خلال المفاوضات النووية مع القوى الست الكبرى عام 2015”.

ويرى خبراء إيرانيون في مجال الإنترنت، أن تعطيل شبكة الإنترنت سيكون كارثيًا على المصارف والمنظمات الحكومية، إضافة للشركات المحلية والأجنبية القليلة التي ما تزال تعمل في البلاد.

وتواصل إيران منذ عام 2012، العمل على ما تسميه بـ”الشبكة الوطنية المحلية للمعلومات وخدمات الإنترنت”، وهي خطوة يراها البعض ستعمل على قطع الإيرانيين عن العالم الخارجي.

وشرعت حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في 2012، إلى إطلاق مشروع برنامج الشبكة الافتراضية الخاصة بالداخل الإيراني التي أطلق عليها “إنترنت وطني”.