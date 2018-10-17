ليبرمان يقرر إغلاق المعابر مع قطاع غزة ويقلص مساحة الصيد

قرَّر وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، صباح اليوم الأربعاء، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة ، ومعبر إيرز/ بيت حانون شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى تقليص مساحة الصيد في بحر غزة إلى 3 أميال فقط .

ووفقًا للقناة الإسرائيلية السابعة، جاء هذا القرار بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مدينة بئر السبع جنوب الأراضي المحتلة .

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة ذاتُها، أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي غادي أزينكوت قطع زيارته في نيويورك وسيغادر إلى إسرائيل، بعد التوتر الأمني .

وتابعت القناة أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإلغاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر ( الكابينت)، والذي كان من المقرر عقده صباح اليوم الأربعاء نتيجة التطورات الميدانية .