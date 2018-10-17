ليبرمان يقرر إغلاق المعابر مع قطاع غزة ويقلص مساحة الصيد

ليبرمان يقرر إغلاق المعابر مع قطاع غزة ويقلص مساحة الصيد

جاء هذا القرار بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مدينة بئر السبع جنوب الأراضي المحتلة.

المصدر: سامح المدهون - إرم نيوز

قرَّر وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، صباح اليوم الأربعاء، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة ، ومعبر إيرز/ بيت حانون شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى تقليص مساحة الصيد في بحر غزة إلى 3 أميال فقط .

ووفقًا للقناة الإسرائيلية السابعة، جاء هذا القرار بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مدينة بئر السبع جنوب الأراضي المحتلة .

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة ذاتُها، أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي غادي أزينكوت قطع زيارته في نيويورك وسيغادر إلى إسرائيل، بعد التوتر الأمني .

وتابعت القناة أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإلغاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر ( الكابينت)، والذي كان من المقرر عقده صباح اليوم الأربعاء نتيجة التطورات الميدانية .

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