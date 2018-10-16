مقتل طيارين أحدهما أمريكي إثر تحطم مقاتلة أوكرانية

المصدر: ا ف ب

أعلن الجيش الأوكراني أن طياريْن قُتلا الثلاثاء إثر تحطم مقاتلة من نوع سوخوي-27 وسط غرب أوكرانيا، خلال مناورات عسكرية مشتركة بين القوات المسلحة الأوكرانية والأمريكية.

وكانت قيادة أركان الجيش الأوكراني أعلنت في وقت سابق أن أحد الطيارين أمريكي، قبل أن تسحب الخبر من على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، بحسب وكالة إنترفاكس أوكرانيا.

واكتفى آخر بيان لقيادة الجيش الأوكراني بالإشارة الى العثور على “جثتي طيارين” في مكان تحطم المقاتلة.

وتحطمت الطائرة قرب قرية أولانيف في منطقة فينيتسيا على بعد 180 كلم جنوب غرب كييف، بحسب البيان.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إيغنات لوكالة فرانس برس:”إستنادًا الى المعلومات الأولية فإن المقاتلة من نوع سوخوي-27، وكانت تشارك في المناورات كلير سكاي 2018″.

وانطلقت هذه المناورات في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر وسط غرب أوكرانيا على أن تتواصل حتى الجمعة.

ويشارك نحو 700 عسكري من ثمانية بلدان أعضاء في الحلف الاطلسي وأوكرانيا مع نحو أربعين طائرة بينها مقاتلات أمريكية من نوع أف-15، في هذه المناورات التي تترافق مع توتر في العلاقات مع روسيا المجاورة.