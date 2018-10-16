غرينبلات: أمريكا تسعى لتوحيد غزة والضفة الغربية

قال الموفد الخاص للرئيس الأمريكي، للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، اليوم الثلاثاء، إنه “على عكس الادعاءات الفلسطينية، تعمل الإدارة الأمريكية على توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية”.

ووفقًا للموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، نفى غرينبلات، الذي يعمل على هذه الخطة منذ 19 شهرًا، إلى جانب مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، من بينهم المستشار وصهر ترامب، جاريد كوشنر، التقارير التي تم تداولها في وسائل الإعلام الفلسطينية، بأن أحد مكونات الخطة، هو الإبقاء على قطاع غزة ككيان منفصل عن السلطة الفلسطينية.

وقال غرينبلات: “دعونا نوضح، أنه تم فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية منذ 10 سنوات ليس جسديًا فقط، وإنما من ناحية سياسية أيضًا بين السلطة الفلسطينية وحماس، وإنكار الحقيقة سيكون سخيفًا، وخلافًا للادعاءات، تتمثل خطتنا في التوحيد بينهما، ونحن هنا لمساعدة كل الفلسطينيين”.

وأضاف “أننا هنا من أجل مساعدة كل الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، والتضليل الذي نشره مسؤولون فلسطينيون لم يطلعوا على الخطة، لا يساعد الفلسطينيين العاديين، ويعمل على إفسادها، وبمجرد نشر خطتنا، سيتعين على جميع الأطراف قراءتها والحكم عليها”.

ودعا غرينبلات منظمة التحرير الفلسطينية لـ”تكون قوة إيجابية، حتى تغير حياة المواطنين الفلسطينيين إلى الأفضل، ويجب عليهم ألا يحاولوا إخراج الفلسطينيين من الخطة حتى قبل رؤيتها”.

وكان مسؤولون أمريكيون أشاروا خلال الأسابيع الأخيرة، إلى أن خطة السلام لن تطلب من إسرائيل تقديم تنازلات في مجال الأمن، وأن ترامب يتوقع من نتنياهو ومن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أيضًا، الرد بإيجابية على الخطة، والبدء بإجراء مفاوضات سلام بينهما على أساس الاقتراحات المدرجة فيها.