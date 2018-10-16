استطلاع للرأي: حزب أردوغان سيتراجع في الانتخابات المحلية المقبلة

قال استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة “أورج” التركية، خلال الفترة من الـ 7 وحتى الـ 13 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيحصل على 32.4 % من الأصوات في الانتخابات المحلية المقررة نهاية مارس/آذار المقبل.

وتأتي نتائج الاستطلاع على النقيض من توقعات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يأمل باستمرار سيطرته على معظم البلديات.

وأظهرت النتائج التي نشرتها صحيفة “زمان” على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في البلاد جاء ثانيًا بنسبة 23.9 %.

ومنح الاستطلاع، الذي شمل آراء 5 آلاف و186 شخصًا شاركوا فيه عبر موقع “تويتر”، الحركة القومية حليفة أردوغان 15.7 % من الأصوات، فيما حصل حزب الشعوب الديمقراطية على 5.1 %، في حين جاء حزب الخير بالمرتبة الأخيرة بنسبة 2.4 % من الأصوات.

وأوضح 19.6 % من المشاركين أنهم لم يحددوا موقفهم بعد، أو أنهم سيصوتون وفقًا للمرشح.

وقبيل الانتخابات الرئاسية التي شهدتها تركيا في يونيو/حزيران الماضي، كانت مؤسسة “أورج” البحثية توقعت فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى بحصوله على 52.7 % من الأصوات، وهو ما كان قريبًا من النسبة الرسمية 52.59 % ، كما جاءت توقعاتها متقاربة مع النتائج الفعلية للانتخابات البرلمانية التي جرت في ذات التاريخ.

ووفقًا لصحيفة “زمان”، أرجع الخبراء تراجع شعبية حزب الرئيس التركي الذي يسيطر حاليًا على أغلب البلديات والمدن في تركيا، إلى فشله في السياسة الخارجية، وتردي الوضع الاقتصادي الحالي وارتفاع الأسعار وبلوغ التضخم أعلى مستوياته خلال الـ 14 عامًا الأخيرة.