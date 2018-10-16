لمواجهة العنف العرقي.. إثيوبيا تعلن عن وزارة جديدة للسلام

أعلنت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء وزارة جديدة للسلام، في تعديل وزاري كبير، يأتي في إطار سعي رئيس الوزراء أبي أحمد لمعالجة موجة من أعمال العنف العرقي.

وكشفت الحكومة الإثيوبية، أن وزارة السلام الجديدة ستشرف على أجهزة المخابرات والأمن.

وبموجب التعديل الوزاري، عين أبي أحمد، الذي أحدث انقلابًا سياسيًا في المنطقة بمجموعة من الإصلاحات منذ تعيينه في أبريل / نيسان، وزيرين جديدين للمالية والدفاع، في تعديل لم يبق سوى على أربعة وزراء في مناصبهم.

وقال رئيس الوزراء لنواب البرلمان: “المشكلة الرئيسية في هذا البلد الافتقار للسلام، هذه الوزارة (وزارة السلام) ستعمل جاهدة على أن يسود السلام”.

وقام أبي أحمد بدمج عدد من الوزارات ليخفض عددها من 28 إلى 20 وزارة، ولأول مرة سلم نصف المناصب الوزارية الرئيسية لنساء.

ونزح نحو 2.2 مليون شخص من سكان البلاد البالغ عددهم نحو مئة مليون نسمة، منذ اندلاع الاشتباكات العام الماضي، والتي دار جانب كبير منها بين جماعات عرقية متناحرة.