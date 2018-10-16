رويترز: إطلاق النار على سائق جرار حاول الاحتجاج عند السفارة الإسرائيلية بأنقرة (صورة)

أطلقت الشرطة التركية النار على سائق جرار حاول الاحتجاج أمام السفارة الإسرائيلية وسط أنقرة، بحسب “رويترز”.

ونقلت “رويترز” عن وكالة “الأناضول” للأنباء، أن “الشرطة التركية أطلقت النار على سائق جرار، بعد أن رفض إيقاف مركبته وصدم سيارات في وسط أنقرة، يوم الثلاثاء”.

وأضافت “رويترز”، أن السائق البالغ من العمر 45 عامًا، أبلغ الشرطة في إفادته الأولية، أنه كان يعتزم قيادة الجرار إلى السفارة الإسرائيلية في أنقرة، والاحتجاج أمامها.

وتداولت وسائل إعلام صورة، قالت إنها للجرار المذكور.

وقال مسؤول إسرائيلي، طالبًا عدم نشر اسمه، إنه “لا يعتقد أن الواقعة لها صلة بالبعثة الإسرائيلية”.

وقال: “على حد علمي، هذا الأمر ليس له صلة بالسفارة. كان في طريقه للتظاهر أمام مقر وزارة تركية. ووقع الحادث قرب مقر السفير وليس السفارة”.