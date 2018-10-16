اختطاف 14 عسكريًّا إيرانيًّا قرب الحدود مع باكستان

كشفت مصادر عسكرية إيرانية، يوم الثلاثاء، عن اختطاف 14 عسكريًّا في منطقة قرب الحدود مع باكستان.

ونقلت وكالة أنباء “هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني”، عن المصادر ذاتها، قولها إن 14 عسكريًّا اختطفوا من قبل مجموعة مسلحة، الثلاثاء، في منطقة ميرجاوه التابعة لإقليم سيستان وبلوشستان جنوبي شرق إيران”.

وبينت المصادر أن “7 من المختطفين أعضاء من قوات البسيج، و5 من قوات حرس الحدود، واثنين من جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري”.

وتبنت جماعة “جيش العدل البلوشي السنية” عملية الاختطاف، وهي جماعة معارضة للنظام الإيراني تنشط في المناطق الحدودية بين إيران وباكستان، وعادة ما تشن هجمات ضد قوات حرس الحدود الإيراني.