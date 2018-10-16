ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات جنوب فرنسا إلى 12 قتيلاً

أكدت وسائل إعلام فرنسية اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة اجتاحت جنوب فرنسا، إلى 12 قتيلاً على الأقل.

ونقلت تلك الوسائل على لسان مصادر في السلطات المحلية أن ثمانية أشخاص أصيبوا كذلك، فيما يزال شخص واحد في عداد المفقودين.

وقالت وزارة الداخلية إن كمية الأمطار التي هطلت خلال بضع ساعات في المناطق الأكثر تضررًا تساوي كمية الأمطار التي تنهمر على مدار أكثر من ثلاثة أشهر.

وذكرت السلطات في منطقة “أود” أنه تم إغلاق جميع مدارس المنطقة، وتم توجيه تحذيرات للسكان من الخروج من المنازل. وأخلت السلطات قريتي كوكساك دود وبيزين من جميع سكانهما البالغ عددهم أكثر من خمسة آلاف شخص، وطالبت لاحقًا السكان على ضفتي النهر في بلدة كاركاسون، باللجوء إلى الطوابق العليا من منازلهم.

وصرح رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب بأن 350 من رجال الإنقاذ انتشروا في المنطقة، وجاري إرسال 350 آخرين، مضيفًا أنه تم أيضًا تخصيص سبع مروحيات إنقاذ مدنية وعسكرية، لكن لم يتسن تحليقها بسبب الظروف الجوية.